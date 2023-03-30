Отсидевшая звезда «Дома-2» Анастасия Дашко приобрела квартиру

Фото: Instagram* / dashko.anastasiya

Осужденная за мошенничество знаменитость долго стремилась к своей мечте и теперь воплотила ее.

Звезда «Дома-2» Анастасия Дашко, которая несколько лет провела за решеткой по статье о мошенничестве, приобрела квартиру. После выхода из колонии женщина скрывала свою жизнь от поклонников, но теперь готова вновь выходить в свет. О своей радости экс-участница телестройки сообщила в социальных сетях.

«Я ждала этого дня больше года! Мне вручили ключи от собственной квартиры. И вот этот день настал. Сказать, что я счастлива — ничего не сказать! Это потрясающее чувство, когда ты понимаешь, что можешь добиться всего, чего хочешь. Стоит только захотеть», — написала блондинка.

С новым приобретением Дашко поздравили не только поклонники, но и коллеги по цеху. Например, Ольга Солнце оставила комментарий о том, что Анастасия долго пробивала путь к мечте о собственном жилье.

Анастасию Дашко осудили на несколько лет по статье о финансовых махинациях в 2013 году. После освобождения она не стала возвращаться к публичной жизни. Звезда телестройки занялась бизнесом и родила двоих детей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что судимая участница «Дома-2» Настя Дашко сделала себе «другое» лицо.

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