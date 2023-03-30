Гоша Куценко о дочках: «Скоро научатся стирать истории посещений. И что тогда?»

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Актер обеспокоен тем, что дети все больше времени проводят в гаджетах и взрослеют намного быстрее. При этом он нашел хитрый способ заинтересовать их чтением книг.

Российский актер Гоша Куценко посетовал, что современные дети слишком быстро взрослеют и много времени проводят в гаджетах. Об этом он сообщил в беседе с aif.ru.

«Не скажу, что они (дочки — Прим. ред.) зависимы от гаджетов, но, к сожалению, герои своего времени. Нынче дети взрослеют стремительно. Особенно девочки. Я был таким, как моя восьмилетняя Женя, лет в 15. Сообразительный, покладистый пионер, комсомолец. Правильный советский ребенок. А они такие „прошаренные“!» — рассказал артист.

Куценко отметил, что дети берут пример со своих родителей. Чтобы отвлечь их от смартфона, актер при них берет в руки книжку. Вскоре дочки начинают интересоваться, что же читает папа? В этот момент Куценко всегда с восторгом объясняет, что нашел увлекательную историю на бумажных страницах. Малыши сразу потребуют тоже почитать заманчивые сказки.

«Как только ребенку нечего делать — ищите его в интернете. Детям нужен контакт. И время, потраченное на них. Ничего другого они не понимают. Поэтому, если я не рядом, обязательно звоню и разговариваю с девочками», — сообщил актер.

Гоша Куценко стал отцом трех замечательных наследниц: 26-летняя Полина от актрисы Марии Порошиной, восьмилетняя Женя и шестилетняя Света от модели Ирины Скриниченко. Всех дочерей знаменитость очень любит и старается чаще проявлять отцовскую любовь. Однако есть моменты, в которых знаменитый папа сильно удивляется. Например, поразительная смышленость нынешних детей ошеломляет артиста.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Гоша Куценко провел одно из первых свиданий с будущей женой среди людей с ДЦП.