Тульская медсестра вспомнила, как вытащила на себе из-под обстрела 12 десантников

Фото: ВКонтакте / kristykim

За заслуги на полях СВО президент РФ Владимир Путин наградил Кристину Ким медалью Суворова.

Медсестра из Тулы Кристина Ким в свои 27 лет носит на груди медаль Суворова — президент РФ Владимир Путин лично наградил девушку за подвиги в зоне спецоперации и спасенные жизни. Она вытащила из-под обстрела 12 десантников, буквально на себе. Больше года тулячка находится на поле боя, за это время она лишь дважды побывала дома. Несмотря на уговоры близких, она намерена и дальше вносить свою лепту в общую победу.

Как пишет KP.RU, младший сержант, медсестра 39-го отдельного медицинского отряда 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии Кристина Ким, которую трудно представить с оружием в руках, глядя на фото из соцсетей, вовсе не считает себя героем. Когда началась спецоперация, Ким решительно отправилась на фронт, уже в марте она попала под первый обстрел под Гостомелем — атаковали госпиталь.

«Было очень страшно. Никому не желаю такого в жизни испытать. В тот момент даже не было никаких эмоций, они все обнулились. Я думала, что это конец. В голове были только родные и близкие», — вспоминала девушка.

Под огнем Кристина решилась выбежать из окопа и перенести раненых в укрытие. Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ), по словам медсестры, били целенаправленно по врачам, но попадали в солдат. Пострадавших нужно было доставлять в госпиталь, при этом снаряды вокруг не переставали взрываться. Как рассказала Ким, она спасала ребят на чистом адреналине под градом пуль.

«Вытаскивала людей, как могла. Если человек еще мог идти, то помогала добежать, дотаскивала. Если был ранен в конечности, то ползла вместе с ним. Перетаскивать их было очень тяжело. Они сами тяжелые мужчины плюс экипировка на них, экипировка на мне», — поделилась она.

Было страшно и тяжело. Кристина вспоминала, что ругалась в самые сложные моменты, но мысли бросить бойца у нее не возникало. Чувствовала себя с ними одним целым, необходимость помочь не приходилось ничем оправдывать или подкреплять. Многие погибли в том бою, медсестра вытащила из-под огня 12 мужчин, после чего без сил расплакалась. Она сожалеет, что после того дня не видела больше ни одного из спасенных сослуживцев.

Однажды Кристина Ким во время эвакуации увидела четырехлетнего мальчика в попавшей под обстрел машине. Остановила свою группу, забрала ребенка, сделала перевязку в своем санитарном автомобиле. Раненые бойцы, лежавшие рядом, отвлекали кроху, чтобы не плакал. Медсестра спасла детскую жизнь, хотя себя пока не может представить в роли матери. Она видит, как тяжело на службе семейным людям, потому придерживается осознанного решения — заниматься личной жизнью потом, когда все закончится.

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