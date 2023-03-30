Кошкин дом: в Подмосковье работает приют для кошек из Донбасса
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В Подмосковье работает приют для кошек из Донбасса
Фото, видео: www.globallookpress.com / Jens Büttner; 5-tv.ru
Животных ставят на ноги, затем передают новым хозяевам.
Сотни кошек из Донбасса, которые лишились хозяев и оказались буквально брошенными на улице, обрели второй дом в Подмосковье.
Там работает приют, куда волонтеры привозят найденных в зоне спецоперации питомцев.
Животных лечат, откармливают, после чего передают новым хозяевам. Истории спасения выслушал Линар Гинатуллин.