Кошкин дом: в Подмосковье работает приют для кошек из Донбасса

В Подмосковье работает приют для кошек из Донбасса

Фото, видео: www.globallookpress.com / Jens Büttner; 5-tv.ru

Животных ставят на ноги, затем передают новым хозяевам.

Сотни кошек из Донбасса, которые лишились хозяев и оказались буквально брошенными на улице, обрели второй дом в Подмосковье.

Там работает приют, куда волонтеры привозят найденных в зоне спецоперации питомцев.

Животных лечат, откармливают, после чего передают новым хозяевам. Истории спасения выслушал Линар Гинатуллин.