Где деньги? В Конгрессе США выясняли судьбу средств для помощи Украине

Фото, видео: www.globallookpress.com / Julia Nikhinson - CNP; 5-tv.ru

До Киева доходит лишь пятая часть финансирования США.

До Украины доходит лишь пятая часть от тех денег, что Вашингтон направляет ей на помощь. Об этом заявили в Конгрессе США на специальных слушаниях, посвященных проблеме.

На поддержку Киева уже потратили больше ста миллиардов долларов. При этом конгрессмены признались, что получают сотни сигналов о чудовищной коррупции в рядах украинских чиновников.

Корреспондент "Известий" Александр Тузиков выслушал мнения. Смотрите подробности в репортаже.