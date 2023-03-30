«Наши слезы упадут на ваши головы»: наместник Киево-Печерской Лавры обратился к Зеленскому

Наместник Киево-Печерской лавры Павел обратился к Зеленскому в связи с выселением монахов

Фото, видео: www.globallookpress.com / Michael Kudryavtsev; 5-tv.ru

Православные верующие пытаются отстоять монастырь в Киеве. Власти Украины не обращают внимания на мнение людей и судебный иск.

Украинские православные с тревогой ждут захвата Киево-Печерской Лавры. Истек срок ультиматума, выдвинутого киевскими властями. Поэтому даже ночью верующие не расходились, многие дежурят на территории монастыря.

Выдворение 200 служителей церкви ожидается в ближайшие часы — в распоряжении украинских СМИ оказались документы о поэтапном освобождении монастырских корпусов.

А настоятель Лавры митрополит Павел, исчерпав другие возможности, напрямую обратился к президенту Зеленскому.

«Скажу вам, пан президент, и всей вашей своре, что наши слезы не упадут на землю, они упадут вам на голову», — сказал Наместник Киево-Печерской Лавры митрополит Павел.

Сам Зеленский видит ситуацию по-своему, выселение монахов он назвал… защитой общества от манипуляций с религией. Также стало известно, что на конец апреля назначен суд по иску руководства монастыря. В теории это должно остановить выселение хотя бы на время судебного процесса. Но украинские чиновники уже заявили, что суд им не указ.