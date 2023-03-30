Подготовка к бою: наши военные тренируются на полигоне в ЛНР

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Солдаты отрабатывают навыки боя в поле, лесу и городе.

Еще одна группа российских военных готовится к отправке на передовую в Луганской республике. На полигоне, где солдаты осваивают новую технику, например, модернизированную боевую машину пехоты, побывали корреспонденты «Известий».

«Машина новая, модернизированная, очень хорошая. По ходовой все отлично, нам всем нравится. Побольше бы таких, машина идеальная», — поделился впечатлением боец.

Особое внимание на полигоне уделяют новому опыту, который солдаты получили во время специальной операции. Военные тренируют навыки боя в поле, лесополосе и плотной городской застройке. Условия максимально приближены к реальным.