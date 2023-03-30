Бойся русских пушек! Лучшее видео из зоны СВО за день

Фото, видео: www.globallookpress.com / Tsitsagi Nikita; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Артиллеристы ВДВ, Западного и Центрального военных округов каждый день наносят сокрушительные удары по ВСУ. Противник не всегда успевает даже среагировать.

Российские войска продолжают выполнять ратный долг в рамках спецоперации по защите Донбасса. Каждый день они уничтожают опорные пункты и бронетехнику ВСУ, для чего активно задействуют артиллерию. 5-tv.ru собрал лучшие кадры с работой русских пушек в одном видео.

Так, в Минобороны показали стрельбу из 152-миллимитровых гаубиц «Мста-Б». С ее помощью бойцы Западного военного округа наносят удары на дальностях до 30 километров. А при использовании фугасных снарядов максимальный урон получают фортификационные сооружения.

Не менее разрушительны удары из 152-миллиметровых гаубиц Д-20. На видео их используют подразделения ВДВ. В ходе контрбатарейной борьбы они уничтожили РСЗО, минометные расчеты и другие цели противника. Бойцы могут совершать до пяти выстрелов в минуту и поражать объекты на расстоянии более 17 километров.

Еще одно мощное оружие российских войск — реактивные системы залпового огня «Град». Подразделения Центрального военного округа с их помощью наносят массированные артиллерийские удары по укрепленным районам, технике и живой силе ВСУ. Удар военные наносят быстрее, чем противник успевает среагировать.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские артиллеристы разнесли в Харьковской области вражеский миномет с боекомплектом и расчетом.