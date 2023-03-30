На Пятом канале акция «День добрых дел» для Юры Карпова

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У мальчика холестеатома, микротия и атрезия слухового прохода.

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Юра родился без правого уха. Во время беременности ни одно УЗИ не показало, что у малышамикротияя. После рождения врачи говорили: ребенок абсолютно глухой. Повторные обследования показали, что одним ухом он все же слышит. Но нужен слуховой аппарат. Помочь можем мы с вами. Для этого нужно отправить смс с суммой пожертвования на номер 2222.

«Я как-то раз ходила с ним гулять, он потерял меня из виду. Я его звала-звала, а он меня не слышал. И он тогда сильно напугался. И я тоже сильно напугалась, потому что не могла его дозваться, а он уходил в совершенно противоположную сторону», — рассказывает Анастасия Щербинина, сестра Юры.

Несмотря на свой диагноз, Юра очень любит музыку. У него даже есть синтезатор, за которым он проводит часы в попытках подобрать и сыграть мелодию. А еще он любит играть в футбол. Но тренировки в спортивной секции пришлось забросить из-за ухудшившегося здоровья. Теперь играть приходится с мамой и старшей сестрой. Папа уехал на вахту — зарабатывать деньги, которые очень нужны для лечения Юры.

Семья никогда не оставляла попыток найти способ помочь сыну и вернуть ему слух. Узнали об американском хирурге, который уже 20 лет успешно оперирует даже самых сложных пациентов. Начали собирать деньги, но настигла новая беда — появились боли в правом ухе. По результатам КТ врачи поставили мальчику еще более страшный диагноз — холестеатома.

«Это опухоль доброкачественная, но которая растет в сторону мозга. Она очень опасна для жизни ребенка», — поясняет Наталья Щербинина, мама Юры.

Но и в этом случае помочь Юре можно. Тот самый зарубежный врач готов принять маленького пациента из Новосибирска.

«В ходе операции мы можем удалить опухоль, создать слуховой проход, вернуть ему слух, а также создать наружное ухо. Это было бы спасительной для него операцией и улучшающей жизнь процедурой с точки зрения слуха», — объясняет врач Джо Робертсон.

Накопленных денег семье не хватает. Нужно еще 2 500 000 рублей. Помочь Юре вернуть слух и исполнить его мечту — стать космонавтом или летчиком — можем мы с вами.

И сейчас каждый день на счету. Маму Юры не покидает страх, что упущено уже очень много времени, и семья не успеет собрать нужную сумму.

Помогите сейчас! Завтра будет поздно.

В случае, если отправка СМС-сообщения по каким-либо причинам невозможна или недоступна, вы также можете оказать помощь Юре, обратившись напрямую вблаготворительный фонд.