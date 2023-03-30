В полку Юрия Лозы прибыло? Агата Муцениеце усомнилась, что Земля круглая

Фото: Гердо Владимир / ТАСС

Актриса призналась, что была близка к ответу на свой сокровенный вопрос, но из-за Юлии Пересильд не смогла полететь на МКС и сняться в фильме «Вызов».

Актриса Агата Муцениеце хотела участвовать в отборе на роль в фильме «Вызов», чтобы полететь в космос и увидеть Землю со стороны. Как известно, уникальная возможность оказаться на МКС с первой киноэкспедицией выпала Юлии Пересильд. Накануне премьеры ее менее удачливая соперница с грустью заявила — так и не узнать ей, как выглядит наша планета по ту сторону неба.

«Очень хочу в космос, посмотреть — действительно ли круглая Земля. А вдруг нет? И ведь побывать там я могла. Но когда был конкурс, в котором в итоге выбрали Юлию Пересильд, меня даже не стали рассматривать — из-за паспорта гражданки Европы», — поделилась Муцениеце в интервью Hello!.

Артистка призналась, что не только не попала на кастинг, но и оказалась в неловкой ситуации из-за проекта «Вызов». Однажды во время ужина с друзьями, среди которых был Клим Шипенко, она начала ему рассказывать, мол, представляешь, какой-то российский режиссер полетит в космос. Звезда поделилась историей, связанной с режиссером фильма Климом Шипенко. Под общий смех сидевших за столом Шипенко объяснил Муцениеце, что этот везучий режиссер — он сам.

Сомнения актрисы в форме Земли — не редкость. Более того, на свете много людей, уверенных, что наша планета плоская. Среди них, например, композитор и певец Юрий Лоза. Без тени сомнения он готов в телеэфире под всеобщий хохот доказывать свою теорию, вокруг которой якобы существует мировой заговор. Артист, к слову, хоть и окончил музыкальное училище, некоторое время провел в стенах Казахского государственного университета — на геофаке. Он авторитетно заявляет, что прекрасно понимает, о чем говорит.

Юрий Лоза также является ярым антипрививочником. В красную зону по приглашению врачей он в свое время не поехал, однако убедить его в необходимости вакцинации никому не удалось. Одно может объяснить другое, подумаете вы, но нет, в некоторых вопросах артист традиционен до мозга костей.

Ранее, писал 5-tv.ru, Юрий Лоза рассказал, когда каннибализм станет нормой в цивилизованном обществе.