Ведущий Fox News Моррис: США готовятся к войне с Китаем и Россией одновременно

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

Американский военный бюджет на 2024 год направлен непосредственно на Китай.

Вашингтон ведет подготовку к столкновению с Пекином и Москвой, которые, как считают американские власти, представляют собой угрозу США. С таким заявлением выступил экс-сотрудник Fox News, ныне ведущий программы Redacted News Клейтон Моррис.

«США только что объявили, что готовятся к войне с Китаем и Россией одновременно», — обратился американец к своим зрителям, иронично добавив, что США не могут сделать одно без другого.

«Видите, что происходит, когда люди начинают терять власть?» — задал вопрос Клейтон Моррис, и сам ответил на свой вопрос, сказав, что в такой ситуации люди «становятся очень опасными», а Белый дом «очень быстро теряет власть».

Кроме того, Моррис припомнил, что военный бюджет США на 2024 год сверстан именно с прицелом на противостояние с Китаем: в нем предусмотрено увеличение на 40 процентов расходов, связанных с «нападением на КНР».

Пентагон пытается вдолбить в головы рядовых американцев мысль о том, что «в скором времени в вашем доме и на вашем дворе будут китайские солдаты», говорит журналист.

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