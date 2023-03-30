Гоша Куценко провел одно из первых свиданий с будущей женой среди людей с ДЦП

Фото: www.globallookpress.com / Dmitry Golubovich

Актер уверен, что именно тогда Ирина Скриниченко полюбила его.

Актер Гоша Куценко рассказал о необычном свидании с тогда еще будущей женой Ириной Скриниченко. Именно в этот день, полагает артист, избранница его по-настоящему полюбила.

Было это 25 лет назад. Как рассказал Куценко в интервью aif.ru, на одном из спектаклей он познакомился с парнем и девушкой с ДЦП (детский церебральный паралич), которые пригласили его в гости. Он пришел и понял, насколько отличаются ребята от его представлений о людях с таким диагнозом.

«Их духовный мир ощутимо богаче, чем у многих из нас, живущих полной жизнью», — сказал Куценко.

Тогда начался путь актера к благотворительности. Первые шаги. В последствии появились фонды помощи детям, больным ДЦП, и специализированный журнал. Знакомство с молодыми людьми совпало с началом отношений со Скриниченко. Она работала моделью, только что вернулась из Италии. И кавалер позвал длинноногую блондинку не в ресторан, а к новым друзьям с тяжелым диагнозом.

«Это был такой перепад давления — психологического и духовного, что Ира, мне кажется, полюбила меня именно тогда. И я это очень ценю», — поделился Куценко.

Пара прошла испытание временем — 20 лет вместе, две общих дочери. Секрет успешной семейной жизни, заявляет артист, в расстоянии. Из-за занятости он порой подолгу не видит жену и наследниц. И если детям необходим контакт с родителями постоянно, то взрослым мужчине и женщине, наоборот, стоит друг от друга отдыхать, уверен Куценко. Потому что «прекрасная любовь может утонуть в обыденности».

Ранее, писал 5-tv.ru, Гоша Куценко рассказал, какой он отец и почему младшие дочери им помыкают.