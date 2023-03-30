Здесь не мусорят: в Госдуме предложили избавиться от мусоропроводов в жилых домах

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Инициатива направлена на ускорение реформы обращения с мусором.

Российские парламентарии выступили с предложением отказаться от установки мусоропроводов в новостройках, пишут «Известия».

Инициатива в Министерство строительства России направлена за подписью члена думского комитета по строительству и ЖКХ от «Единой России» Александра Якубовского.

По мнению депутатов Госдумы, такая мера будет способствовать ускорению реформы обращения с твердыми бытовыми отходами, в частности, будет стимулировать граждан разделять мусор.

Это предложение прокомментировал журналистам издания исполнительный директор ассоциации «Лига переработчиков макулатуры» Алексей Сергеев. По его мнению, такой шаг действительно является одним из нужных шагов в развитии раздельного сбора отходов.

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