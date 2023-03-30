Митя Фомин сообщил о смерти друга и коллеги: «Лети навстречу вечной музыке»

Фото: Шахиджанян Сергей / ТАСС; 5-tv.ru

Артист убит горем. Своему звукорежиссеру он посвятил трогательные строки, полные благодарности.

Певец Митя Фомин потерял друга и верного коллегу, с которым сотрудничал на протяжении всей сольной карьеры — десять лет. Ушел из жизни звукорежиссер артиста Рифат Замуканов. 2 марта ему исполнилось 39 лет. О причинах ранней смерти своего сотрудника Фомин не рассказал. Зато поделился чувствами и болью, которую переживает в связи с утратой. Исполнитель называл покойного «башкирским меченосцем», он считал его верным товарищем и особенным человеком.

«Я запомню тебя таким, харизматичным, с неповторимым чувством юмора, всегда легким на подъем и неунывающим… Нам всем тебя будет очень не хватать в этой новой жизни… Ты навсегда останешься таким в наших сердцах! Лети, наш дорогой Рифат навстречу вечной музыке, в которой будешь абсолютно счастлив!», — написал артист.

В личном блоге Митя Фомин опубликовал серию снимков с Замукановым из путешествий и рабочих поездок. Он с восхищением называл друга неповторимым человеком, который всегда был окружен такими же творческими, интересными людьми, удивительными историями. По словам певца, в его звукорежиссера влюблялись все, а его истории хотелось слушать бесконечно.

За десять лет совместной работы Митя Фомин и Рифат Замуканов стали друзьями. Instagram* / mf_agent

«Лети, наш дорогой Рифат навстречу вечной музыке, в которой будешь абсолютно счастлив! То, что не смогла тебе дать эта Земля, пускай с лихвой компенсируют небеса! Иначе быть не может, во всем же должен быть баланс, как в хорошем звуке, Господи! Плачу… И прости, что не уберегли. Покойся с миром», — добавил Фомин.

Митя Фомин стал широко известен как фронтмен группы Hi-Fi. В течение десяти лет он успешно выступал с коллективом, хотя пел не своим голосом — вместо него записывался композитор Павел Есенин. Желание строить сольную карьеру исполнитель принял в 2008 году, к этому моменту он уже начал сотрудничать с авторами, в 2009-м ушел из группы.

Певец со своей новой командой выпустил три альбома, он также успешен в качестве ведущего телепрограмм и мероприятий. «Известный башкирский меченосец + самый известный сибирский свиристел = два неразлучника», — так говорил о своем звукорежиссере Фомин. Замуканов рассказывал в интервью, что познакомился с артистом в одном из столичных ночных клубов.

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