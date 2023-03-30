Живущие за рубежом россияне смогут получать российскую пенсию

Кабмин России установил порядок получения пенсий и других выплат для россиян за границей

Фото: www.globallookpress.com / Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын

Нововведения связаны с действующими в отношении РФ экономическими ограничениями.

Российский кабмин установил порядок получения пенсионных и иных выплат для граждан России, проживающих за рубежом. Соответствующий документ обнародован на официальном интернет-портале правовой информации.

Речь идет о пенсиях и других выплатах от государства, получать которые в текущих условиях — условиях санкций, введенных против России и населяющих е народов — невозможно.

Уточняется, что гражданин России сможет начать получать выплаты после подачи заявления с указанием реквизитов банковского счета, открытого в кредитной организации на территории РФ или в кредитной организации, находящейся за ее пределами.

Ранее 5-tv.ru писал, что внешний долг России упал до минимума за 15 лет.