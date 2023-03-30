Опасная мишень: глава МАГАТЭ посетил Запорожскую АЭС

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По словам Рафаэля Гросси, интенсивность боев вокруг станции растет.

Именно поэтому украинские радикалы продолжают стоять у Днепра, где держат на прицеле город Энергодар и Запорожскую АЭС.

Несмотря на огромные потери, Киев еще надеется разыграть эту смертельно опасную для всех карту. Сегодня на станцию, которая по-прежнему находится под нашим контролем, снова прибыл глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

То, что он увидел — его с одной стороны успокоило. А вот что было с другой — расскажет Мери Бадунц.