Целая стая: в Томске бродячие собаки напали на ребенка
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Фото, видео: © РИА Новости / Илья Наймушин; 5-tv.ru
Специальные службы пытаются отловить животных.
В Томске сегодня весь день пытаются отловить агрессивных собак, которые напали на ребенка.
Они как будто ждали, когда девочка спустится с качелей, чтобы наброситься на нее сзади.
Напуганная, она сначала стояла не шелохнувшись и пока взрослые бежали на помощь, одна из собак успел прокусить ей ногу.
Жизни ребенка ничего не угрожает, но в больницу обратиться пришлось.