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Российские силы перерезали или взяли под огневой контроль все асфальтированные дороги к Артемовску.

Генштаб ВСУ признал успешность действий подразделений российской армии, сражающихся с украинскими боевиками на артемовском направлении. Об этом стало известно из вечерней сводки главарей националистов, опубликованной в соцсети.

Командование боевиков отметило, что главные события за прошедший день развивались вокруг Артемовска, Авдеевки, Белогоровки и Марьинки. Бойцы армии России провели за сутки 48 атак на различных направлениях, отметили в Генштабе ВСУ.

Андрей Марочко — подполковник Народной милиции ЛНР в отставке — ранее сообщал, что подразделения ВСУ за неделю потеряли до четырех с половиной тысяч боевиков ликвидированными и ранеными в сражениях вблизи Артемовска в ДНР.

Военная спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский лидер Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Непростое решение о необходимости ее проведении было принято на фоне усугубления ситуации в регионе из-за непрекращающихся многолетних обстрелов мирных жителей со стороны украинских националистов.

Ранее 5-tv.ru писал, сколько украинских неонацистов уничтожается в Артемовске каждый месяц.