«Ребра лечить надо»: Мирошник объяснил необходимость госпитализации Дроздова

Фото, видео: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev; 5-tv.ru

Знаменитый зоолог продолжает сохранять бодрость духа несмотря на тяжелые травмы.

Стало известно, что российский телеведущий Николай Дроздов снова попал в медицинское учреждение и проведет там полтора месяца. Друг Дроздова — художник Константин Мирошник — рассказал 5-tv.ru, зачем известному зоологу вновь потребовалась помощь специалистов.

«Не оказался он. Он сам туда лег. Он же даже не в больнице, там все: обследование, лечение, укрепление, санаторий. Ребра же лечить надо», — раскрыл подробности деятель искусств.

Мирошник отметил, что 85-летний Дроздов всего лишь продолжает реабилитацию после серьезной травмы — перелома восьми ребер. По словам приятеля знаменитости, пациент находится в прекрасном расположении духа: ему надоели разговоры о здоровье и он с радостью делится анекдотами. Недавно даже по телефону торжественно поздравил коллег с Днем работников культуры.

«Так что Николай Николаевич у нас молодчина!» — заключил Мирошник.

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