«Спал парик»: Пресняков раскрыл правду о своем первом сексуальном партнере

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

Знаменитость отпраздновал свое 55-летие. За полвека он успел связать свою жизнь с несколькими прекрасными женщинами. Однако далеко не все свои успехи вспоминает с гордостью.

Певец Владимир Пресняков поделился подробностями своей половой жизни. По его словам, первый сексуальный опыт у него был со «столетней» доступной женщиной. Сейчас артист делает все, чтобы его дети не пошли по его пути.

В браке с певицей Натальей Подольской у Преснякова появились двое сыновей, сейчас пара вместе воспитывает семилетнего Артема и двухлетнего Ивана. Исполнитель отмечает, что его взросление произошло внезапно, а первый интимный опыт был «жутким и сложным».

«Тяжело было то, что в первый момент с моей женщины спал парик. Мне было 14, а ей лет 100. Она была из доступных», — приводит слова артиста издание dni.ru.

В материале отмечается, что через три года после потери девственности Владимир Пресняков встретился с певицей Кристиной Орбакайте. Пара не была официально расписана, но в 1991 году у них родился сын Никита. К сожалению, отношения вскоре закончились. В 2010 году Пресняков женился на начинающей на тот момент певицей Подольской.

Ранее 5-tv.ru писал, что Наталья Подольская раскрыла тайну округлившегося живота на фоне заявлений ее мужа о мечте зачать дочку.