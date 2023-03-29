Путин освободил Чуприяна от должности первого замглавы МЧС

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Генерал-полковник достиг предельного возраста пребывания на службе.

Глава РФ Владимир Путин освободил Александра Чуприяна от занимаемого поста первого заместителя главы МЧС России. Соответствующий документ 29 марта появился на официальном портале правовой информации. Указ вступил в силу после его подписания.

«Освободить генерал-полковника внутренней службы Чуприяна Александра Петровича от должности первого заместителя министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий», — написано в публикации.

Агентство ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщило, что Чуприян был освобожден от должности из-за завершения срока действия ранее подписанного контракта. Документ был продлен в марте 2018 года, в том же месяце государственный деятель достиг возраста 60 лет, что считается предельным возрастом для пребывания на службе в министерстве.

Александр Чуприян был назначен на должность заместителя главы МЧС в 2006 году. Спустя 12 лет он заступил на пост первого замглавы министра. Кроме того, в сентябре 2021 года он начал выполнять обязанности врио главы МЧС по должности и являлся врио главы ведомства до 25 мая прошлого года.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин принял отставку губернатора Омской области Александра Буркова.