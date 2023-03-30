Колдун о влиянии гастролей на семейную жизнь: «Если вести себя нормально…»
Фото, видео: © РИА Новости / Виктор Толочко; 5-tv.ru
Певец со своей супругой уже больше 20 лет.
Загруженный график Дмитрия Колдуна сказывается на его отношениях с женой. Певец поделился эксклюзивными подробностями своей личной жизни с 5-tv.ru на юбилейном концерте Олега Иванова в Кремле.
Не для кого ни секрет, что бывший участник «Евровидения» Дмитрий Колдун постоянно разрывается между двумя странами: Россией и Белоруссией. В Москве у певца работа, а в Минске — жена с детьми. Из-за сложного рабочего графика певцу не так часто удается видеться с семьей.
«Гастроли укрепляют брак, если вести себя нормально, соблюдать семейные ценности», — объяснил Колдун.
Артист подметил, что некоторые его коллеги по цеху пользуются правилом 1000 километров, которое звучит следующим образом: измена своей половинке на расстоянии больше определенного километража не считается.
Сам же артист называет себя порядочным семьянином и не прибегает к подобным уловкам. Со своей супругой Викторией Дмитрий Колдун знаком еще со школьных лет, они вместе воспитывают двоих детей.
Певец признался, что самый тяжелый период в отношениях с женой настал в разгар пандемии. Тогда супруги начали ссориться на бытовой почве по любым мелочам. По признанию самого артиста, в тот момент он осознал, что постоянное совместное времяпрепровождение съедает отношения и даже может довести до развода.
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