Дмитрий Колдун сравнил современную зарубежную музыку с комиксом и салатом

Фото, видео: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев; 5-tv.ru

Белорусский певец констатировал, что великие музыканты, о которых можно было судить по целой эпохе, ушли в прошлое.

Зарубежная музыка поставлена на конвейер. Таким мнением о современной индустрии поделился белорусский певец Дмитрий Колдун на юбилейном концерте Олега Иванова в Кремле.

«Мне кажется, сейчас мировая музыка напоминает больше комикс, когда персонажи-музыканты сменяют друг друга с очень большой скоростью. Раньше было время звезд эпохи, определенных групп - как Quenn, Metallica, разные совершенно коллективы. Тот же Майкл Джексон. Сейчас больше салат. Это ушло в прошлое», — считает певец.

Артист убежден, что нынешние зарубежные исполнители не могут сравниться с титанами прошлых лет, музыка которых ему намного ближе. Тем не менее ввиду своей профессии артисту приходится периодически прослушивать современные композиции.

«Чтобы сердцем не стареть», — с улыбкой на лице говорит Колдун.

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