Появились кадры неудачной попытки прорыва ВСУ в районе Спорного

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Несмотря на то, что поселок давно перешел под контроль войск РФ, ВСУ продолжают попытки вернуть его. Как их отражают российские бойцы?

Поселок Спорное, севернее Артемовска, уже давно перешел под контроль российских сил, однако ВСУ не оставляют попыток устроить прорыв. Но все атаки бойцы успешно отбивают, в этом убедился корреспондент «Известий» Денис Кулага.

«Сегодня нам должны показать новые отбитые позиции, ключевая из них называется здесь „остров“. Так вот бой за этот „остров“ длился больше двух недель. И сегодня командование заявляет о полном контроле на этом участке», — рассказал журналист.

По пути, во время движения, встречаются многоцелевые вертолеты ВКС РФ. На точке эвакуации ждет сопровождение, уже вместе проходят по едва сохранившейся лесополосе мимо неразорвавшихся снарядов и патронов.

На линии выхода собраны бойцы батальона, бросается в глаза вооружение: здесь от современных автоматов Калашникова до раритетных «мосинок». Неспешную подготовку к выходу на позиции нарушают одиночные выстрелы.

Судя по записи, первая часть перестрелки длилась не больше 30 секунд. Но, казалось, будто полчаса. Бойцы плотным огнем пытаются подавить вражеские силы.

«Внезапно открыли огонь. Непонятно. Толком никто ничего не объясняет, что произошло», — передает корреспондент.

Поиски безопасного места на этом участке тщетны. Огонь не прекращается.

Вдалеке слышно только как щелкает «мосинка», бойцы ушли глубже. Движение в сторону «острова» закрыто.

«Была попытка очередная со стороны противника прорыв устроить. Позицию нашу занять в низине. Но мы попытку эту отбили, теперь выставляем усиленное охранение и ждем очередной атаки противника. Поэтому сегодня уже не совсем удачный момент будет для работы вам», — рассказал военный.

Пока тихо военные выходят к провожатому, держась ближе к старым окопам, куда в случае чего можно занырнуть. Но обошлось без инцидентов. Еще час условного перекура в блиндаже. На спорном направлении поднимается сильный ветер, вести наблюдение с беспилотника противник не может, и есть шанс отойти на безопасный участок этой линии фронта.

Специальная военная операция (СВО) по защите Донбасса от тирании и преследования киевского режима идет с 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин сообщил о ее начале после просьбы ДНР и ЛНР поддержать регионы и оказать военную поддержку. Самопровозглашенные республики регулярно подвергались агрессии в виде безжалостных обстрелов ВСУ.