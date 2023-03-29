«Останется святым»: Руденко откровенно высказалась о романе с мужем Немоляевой

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Знаменитость никогда не забудет, кто был настоящей женой Александра Лазарева.

Актриса Любовь Руденко после окончания учебы в ГИТИСе стала работать в Московском академическом театре имени Владимира Маяковского, где трудится по сей день. За свой солидный опыт женщина сыграла со многими коллегами по цеху. В том числе одним из ее партнеров был Александр Лазарев — покойный супруг актрисы Светланы Немоляевой.

В рамках спектакля коллеги играли экранных мужа и жену. Актерское мастерство оказалось на высоте, в какой-то момент поклонники задались вопросам — а не реальные ли чувства между Руденко и Лазаревем? Вокруг знаменитостей пошли слухи о романтической связи. До сих пор эти домыслы иногда витают вокруг артистки, поэтому она решила раскрыть правду о романе с Александром Сергеевичем.

«Никогда в жизни! <…> Ни одна из жен моих знакомых известных актеров, которые, может быть, и могли увлечься кем-то, ко мне никогда не ревновала. Для меня семья моих друзей — это всегда было и остается святым. Так уж меня воспитали», — заявила Руденко в беседе с изданием dni.ru.

В том числе знаменитость поделилась воспоминаниями о работе с Лазаревым. Она отметила, что это время было очень положительным. Артистка помнит, как играла экранную супругу мужчины, а рядом с ними сидела Светлана Немоляева — его настоящая жена.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что актер Александр Лазарев-младший озвучил свое понятие Родины.