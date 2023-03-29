Оккультный рак: онколог предположил, что могло сгубить блогера Мелешко

Фото, видео: Instagram* / nadyameleshko; 5-tv.ru

Современные технологии позволяют выявлять смертельное заболевание на ранних стадиях. Однако есть редкие виды рака, требующие иных подходов. Тем не менее, о них не стоит забывать.

Скончавшаяся от рака молочной железы блогер Надежда Мелешко незадолго до смерти написала текст с рассказом о своей жизни и попросила команду опубликовать его в день ее ухода. В 2019 году женщина узнала, что у нее самая агрессивная форма рака на третьей степени. До последнего дня она продолжала бороться за жизнь, но болезнь оказалась сильнее. Врач-онколог Михаил Мяснянкин в беседе с 5-tv.ru рассказал, могла ли Мелешко спастись, и дал рекомендации, как не повторить трагичную судьбу блогера.

По словам эксперта, рак молочной железы в наши дни продолжает молодеть и встречается у девушек все раньше. Особо опасны его формы, которые в силу своей агрессивности не поддаются лечению и имеют большой потенциал к распространению по лимфатическим сосудам.

«То есть как лимфоузлы, так и гематогенно, то есть по обычным кровеносным сосудам, метастазы могут распространяться в отдаленные части организма: в головной мозг, в кости, в легкие, в печень», — объяснил врач.

Существует редкая форма рака, отметил Мяснянкин, которая встречается лишь у 1-2% пациентов и называется она — оккультный рак (от лат. Occultus — скрытый). Это рак молочной железы без неясного первичного источника, представленный метастазами в подмышечных лимфоузлах.

«Это редкие формы, но их тоже надо обязательно учитывать и вовремя выявлять. Благодаря современным методам исследований, таким как МРТ молочной железы внутривенным контрастированием, УЗИ с эластографией, цифровая маммография с томосинтезом мы стали выявлять опухоли на ранних стадиях, ведь выявленная опухоль молочной железы злокачественного генеза на первой–второй стадии дает практически 95% полного излечения», — прокомментировал эксперт.

Онколог сразу же поспешил оговориться — для таких заболеваний недостаточно одного хирургического вмешательства. При лечении агрессивных форм рака нужен комплексный подход с применением лучевой и лекарственной терапии.

«Обязательно выполняется молекулярно-генетическое исследование, иммуногистохимическое исследование опухоли молочной железы для того, чтобы полностью определить правильный биотип этой опухоли, который встретился у данного пациента», — добавил специалист.

В заключение Михил Мяснянкин подчеркнул, что 10-15 лет назад у медиков не было возможности проводить МРТ молочных желез с внутривенным контрастированием в рутинной практике, поэтому часто встречалось выявление рака только на продвинутых стадиях. Чтобы предупредить развитие рака молочной железы, следует посещать врача маммолога и выполнять УЗИ молочных желез хотя бы раз в год начиная с 25 лет, а с возрастом становиться только внимательнее к своему здоровью. Даже когда никакие симптомы не тянут в больницу.

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