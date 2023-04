«Не национальность»: Полунин рассказал о смысле понятия «русский» после концерта SHAMAN

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

Артист балета назвал важнейшие отличительные качества русских людей.

Артист балета Сергей Полунин рассказал, какой смысл вкладывает в словосочетание «я русский». Своим мнением он поделился в эксклюзивном интервью ведущей спецпроекта 5-tv.ru «ОтЛичная жизнь» Светлане Шевченко. Разговор произошел после одного из концертов SHAMAN в рамках его программы «Я русский».

— Сегодняшнее шоу называется «Я русский». Что вы вкладываете в это понятие?

— Я вкладываю в это понятие русская душа. Я даже не про национальность или ощущения, а про какой-то внутренний мир. Правильное (содержание понятия. — Прим. ред.) для меня — русская душа.

То есть может человек быть из Бразилии, из Британии, из Казахстана или Узбекистана. Если у него такое сильное, широкое, доброе ощущение внутри — это и есть русская душа, русский мир.

Это внутреннее ощущение — я бы так сказал. То есть тут даже не про паспорт и не про гражданство, а про ощущение.

Сергей Полунин родился в Херсоне 20 ноября 1989 года. С трех лет он занимался гимнастикой, а в восемь увлекся хореографией. Таланта мальчику было не занимать — уже в 13 лет он стал призером Международного конкурса артистов и хореографов имени Сержа Лифаря, а затем улетел в Лондон учиться в Школе Королевского балета. Спустя четыре года юноша попал в труппу, а в 19-летнем возрасте дослужился до премьера, установив рекорд.

У артиста балета складывалась блестящая карьера на Западе. Он снялся в популярном клипе Take Me To Church, в фильмах «Убийство в «Восточном экспрессе» и «Красный воробей», а также документалке «Танцовщик» с собой в главной роли. Однако Сергея не заинтересовали все эти перспективы. Карьере на Западе он предпочел работу в России — сначала артистом в Театре Станиславского, а затем директором Театра оперы и балета Севастополя.

Полунин объяснял свой переезд тем, что на Западе ему не нравились жесткие ограничения. В России же он мог творить свободно и оставаться собой. Также артист одобряет политику РФ — на его теле три татуировки с президентом Владимиром Путиным. В разных интервью Сергей неоднократно называл себя русским, в конце 2018 года он получил российское гражданство.

