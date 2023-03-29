Участницу Pussy Riot Толоконникову* объявили в розыск по статье УК

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Скандальная исполнительница ни раз сталкивалась с полицией после того, как со своими коллегами устроила сомнительную акцию в Храме Христа Спасителя.

Участница панк-группы Pussy Riot Надежда Толоконникова* объявлена в розыск со стороны МВД РФ по статье Уголовного кодекса. Эта информация появилась в базе розыска ведомства. Однако, какое именно правонарушение послужило поводом для таких действий, не сообщается.

«Толоконникова Надежда Андреевна, 7 ноября 1989 года рождения. Разыскивается по статье УК РФ», — сказано в базе.

К слову, участников Pussy Riot и Толоконникову несколько раз задерживали полицейские. Минюст РФ включил Надежду в реестр иностранных агентов еще в конце прошлого года.

В том числе в апреле 2022-го МВД России объявило в розыск другую участницу движения — Марию Алехину. Тогда Пресненский суд столицы заменил ей меру пресечения на реальный срок по «санитарному делу». В то время Алехина так и не пришла на судебное заседание, однако отправила письмо, где объяснила свое отсутствие. Женщина решила не приходить на суд, потому что посчитала появление на нем нецелесообразным.

Помимо этого, Алехина срезала электронное устройство, которое было на ней для контроля соблюдений наложенных на нее ограничений. Уже в мае 2022 года появилась информация, что женщина покинула Россию.

До этого, в 2012 году, Толоконникову, Алехину и Екатерину Самуцевич приговорили к двум годам лишения свободы за непозволительную акцию в Храме Христа Спасителя в Москве.

Ранее 5-tv.ru сообщал, почему провалились концерты Pussy Riot в Европе, по мнению продюсера Иосифа Пригожина.

* — признан иноагентом в РФ.