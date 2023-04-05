«Где Голливуд и где Россия?»: SHAMAN о величии русской культуры перед западной

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Свою искреннюю и преданную любовь к русской классике артист отразил в новой сольной программе, которую презентовал в Москве.

Русская культура затмевает западную своим величием — она шире, богаче и именно к ней ведут все дороги тот же Голливуд. Об этом об этом важно помнить, этим нужно гордиться — таким мнением SHAMAN поделился в эксклюзивном интервью ведущей спецпроекта 5-tv.ru «ОтЛичная жизнь» Светлане Шевченко.

Свою трепетную, искреннюю и преданную любовь к российскому наследию музыкант отразил и в своей новой сольной программе «Я русский», стартовавшей месяц назад в Петербурге и Москве. Ее вступительная часть началась именно с известных классических мелодий, написанных соотечественниками. Все это произвело сильнейшее впечатление на зрителя — шоу, по мнению поклонников, претендует на голливудский размах. Но сам артист призывает мыслить масштабнее.

«Где Голливуд и где Россия? Весь голливудский кинематограф приводит в пример Эйзенштейна, Станиславского. А если говорим о музыке — ориентируются на Стравинского, Чайковского. Это всемирная классика, которая есть и ее не отнять. И это наше. Этим нужно гордиться, это не нужно ни в коем случае забывать, про это нужно напоминать, что я и сделал», — объяснил музыкант.

О том, как снимался клип «Моя Россия», важности быть русским и не завидовать Западу, какой сюрприз преподнес Ярослав Дронов бабушке к 75-летию, а также, что главное SHAMAN и Сергей Полунин ценят друг в друге и что поколения узнают о певце через тысячу лет, смотрите подробнее в видеоверсии документального проекта «SHAMAN. Концерт двух столиц» на сайте 5-tv.ru.