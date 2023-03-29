Прятала страшные шрамы: трагедия советской дрессировщицы Маргариты Назаровой

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Королева тигров Марго была главной циркачкой СССР и пережила немало испытаний. Почему ее старость прошла в одиночестве и нищете?

Жизнь одной из первых дрессировщиц СССР Маргариты Назаровой была полна трагедий: несколько нападений тигров, тяжелые травмы, смерть мужа и лечение в психиатрической больнице. Но, несмотря на череду неудач, жизнь Назаровой все-таки была насыщенной и счастливой.

Первые дни в цирке, любимец Пурш и счастливый брак

Первыми подопечными молодой Назаровой были собаки и лошади. С тиграми ее познакомил дрессировщик Константин Константиновский, ставший также ее мужем. Помимо работы в цирке, Назарова также снималась в кино, чем смогла заслужить всеобщую любовь и признание. У нее было много поклонников, но Маргарита даже не думала о том, чтобы обманывать мужа и рушить семью. На тот момент она уже родила сына.

Среди подопечных тигров у Назаровой был любимчик по имени Пурш — тигра, который был с ней особенно ласков, Маргарита даже выводила гулять на поводке. Но однажды ласковый Пурш заболел сахарным диабетом и умер, «сгорев» за очень короткий промежуток времени. И это было лишь началом черной полосы, начавшейся в жизни Маргариты Назаровой.

Череда несчастий, психбольница и закат карьеры

На одном из выступлений тигр не удержался на тумбе и, прыгая вниз, разодрал дрессировщице голову. Страшные шрамы она всю жизнь прятала за прическами и бантом, который, к сожалению, однажды стал причиной очередной травмы. Тигру не понравился головной убор, и он одним взмахом тяжелой лапы разорвал Назаровой височную артерию. Даже после этого циркачка не собиралась покидать арену.

Однако после смерти мужа, пострадавшего также от лап своих питомцев, Маргарита Назарова впала в депрессию. На какое-то время ей даже пришлось отправиться в психиатрическую клинику, после чего она вернулась к любимому делу. Но еще одну смерть Назарова не перенесла — на репетиции с качелями тигр запаниковал, прыгнул вниз с большой высоты и разбился. После этого дрессировщица навсегда попрощалась со своей карьерой.

Старость Маргарита Назарова встретила в полном одиночестве и нищете в Нижнем Новгороде. Бывшая циркачка ни с кем не общалась, включая собственного сына, и умерла в своей квартире в 2005 году.

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