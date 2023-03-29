Солистка Большого театра Кретова о Волочковой: «Она была прекрасной»

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Почему бывшая прима-балерина Большого театра регулярно подвергается обсуждению и критике со стороны публики?

Ведущая солистка Большого театра Кристина Кретова призвала не осуждать Анастасию Волочкову. По ее словам, с бывшей примой-балериной ей довелось поработать в прошлом, та вызвала лишь положительные впечатления.

«Она была прекрасной балериной», — цитирует Кретову Газета.ру.

Сейчас Анастасия Волочкова для нее больше медийная личность, все еще занимающаяся творчеством, но уже не театральным. Но несмотря на это, Кретова прекрасно относится к Волочковой, не осуждает ее и призывает к этому всех остальных, кого смущают поступки балерины.

«Каждый делает свой выбор, и кто мы, чтобы его судить?» — отметила артистка.

Супруг Кристины Кретовой, премьер балета Большого театра также считает, что Волочкова вправе распоряжаться собственной жизнью по своему усмотрению, а недоброжелатели часто «провоцируют ее на какие-то действия».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Анастасия Волочкова поразила поклонников вертикальным шпагатом стоя.