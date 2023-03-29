Пригожин заявил о планомерной ликвидации украинских террористов в Артемовске

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Основатель ЧВК «Вагнер» назвал битву за город исторической.

Битва за Артемовск планомерно уничтожает Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом заявил бизнесмен, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

«Битва за Бахмут (Артемовск) была спланирована моими командирами еще прошлым летом. И мы планомерно идем по этому пути. Битва за Бахмут сегодня уже почти уничтожила украинскую армию», — написал Пригожин в Telegram-канале в ответ на запрос издания «Аргументы недели».

Бизнесмен подчеркнул, что победа в битве за Артемовск станет поворотным моментом в боевых действиях и будет иметь историческое значение.

«Если ЧВК „Вагнер“ погибнет в „бахмутской мясорубке“ и заберет с собой ВСУ и приданные ей [иностранные] силы, и даст возможность российской армии идти дальше защищать интересы России, значит, мы выполнили свою историческую роль», — заявил Пригожин.

По оценке военного эксперта Василия Дандыкина, потери украинских войск в Артемовске составляют 11 тысяч убитыми и ранеными ежемесячно. Именно поэтому бои за город прозвали «бахмутской мясорубкой».

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко также заявил, что ВСУ несут в Артемовске огромные потери — настолько, что в соседнем городе Часов Яр, подконтрольном Киеву, переполнены морги.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что экс-командир роты украинской группировки «Айдар»* Евгений Дикий признал почти полное окружение Артемовска подразделениями российской армии.

* — экстремистская организация, запрещенная на территории России.