Гендер-пати: футболист узнал пол ребенка, ударив мяч прямо на стадионе

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anke Waelischmiller/SVEN SIMON; 5-tv.ru

В это время там находилось большое количество зрителей.

Футболист сборной США узнал пол своего будущего ребенка прямо на поле. Сразу после победы над командой из Эквадора голкипер попросил зрителей не расходиться, чтобы разделить с ними еще одну радостную новость.

Игрок под возгласы толпы ударил мяч, и в воздух вырвался столб розового дыма, означавшего, что у него будет дочка.