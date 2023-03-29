Улицы Северо-Курильска стали серыми из-за проснувшегося вулкана Эбеко
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Serguei Fomine; 5-tv.ru
В ночное время он выбросил гигантский столб горячего пепла.
На Курилах снова проснулся вулкан Эбеко. Ночью он выбросил гигантский столб горячего пепла. Заснеженные улицы Северо-Курильска окрасились в серый цвет. Плотным слоем вулканических частиц покрыты тротуары, шоссе, крыши домов и автомобили.
Многочисленные фото и видео с последствиями пеплопада местные жители выкладывают в соцсетях.