Улицы Северо-Курильска стали серыми из-за проснувшегося вулкана Эбеко

Фото, видео: www.globallookpress.com / Serguei Fomine; 5-tv.ru

В ночное время он выбросил гигантский столб горячего пепла.

На Курилах снова проснулся вулкан Эбеко. Ночью он выбросил гигантский столб горячего пепла. Заснеженные улицы Северо-Курильска окрасились в серый цвет. Плотным слоем вулканических частиц покрыты тротуары, шоссе, крыши домов и автомобили.

Многочисленные фото и видео с последствиями пеплопада местные жители выкладывают в соцсетях.