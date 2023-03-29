TikTok мешает европейцам производить больше оружия

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Один из производителей пожаловался на то, что социальная сеть потребляет слишком много электроэнергии.

TikTok угрожает оборонному производству Европы. Об этом сообщает издание Financial Times. Норвежский производитель оружия пожаловался, что не может расширить крупнейший завод из-за центров обработки данных популярной видео-платформы.

В статье указано, что серверы социальной сети потребляют слишком много электричества в том регионе, его просто не хватит для обслуживания военного предприятия. Необходимость усиления мощности завода аргументируют возросшим в несколько раз спросом на боеприпасы. Но местная энергетическая компания заявляет, что в ближайшее время дополнительных мощностей не выделит.