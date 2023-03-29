В Кремле оценили пользу возможной встречи Зеленского и Си Цзиньпина

Фото, видео: www.globallookpress.com / Yuliia Ovsiannikova Ukrinform; Reuters; 5-tv.ru

Лидер Незалежной до этого заявил, что не виделся с главой Китая в 2022 году и хочет поговорить с ним.

Председатель Китая Си Цзиньпин вправе самостоятельно решать вопросы целесообразности тех или иных политических контактов, российская сторона здесь не может что-либо советовать. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможной встрече президента Украины Владимира Зеленского и главы КНР Си Цзиньпина.

«Мы знаем взвешенную позицию КНР, мы ее высоко ценим и считаем, что лидер Китая сам решает вопросы целесообразности тех или иных контактов. Мы не вправе выступать здесь с какими-то советами», — подчеркнул представитель Кремля.

Зеленский в интервью агентству Associated Press заявил о готовности встретиться с Си Цзиньпином. Он отметил, что не имел контактов с главой Китая в 2022 году и хотел бы поговорить с ним.

Возможные переговоры двух политиков обсуждались незадолго до визита китайского лидера в Москву. Сообщалось, что после встречи с президентом России Владимиром Путиным Си Цзиньпин проведет переговоры в онлайн-формате с Зеленским.

Однако спустя неделю после визита Си Цзиньпина в Россию его переговоры с Зеленским так и не состоялись. По словам советника главы офиса украинского лидера Михаила Подоляка, в организации встречи существуют «определенные сложности и недопонимания».

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Песков прокомментировал опасения Зеленского в случае поражения в Артемовске.