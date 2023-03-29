Тонущая баржа с метанолом может обернуться США новой экологической катастрофой

Фото, видео: www.globallookpress.com / Stefan Sauer; 5-tv.ru

Судно оторвалось от буксира и заблокировало судоходство на реке Огайо.

Несколько барж отправились в свободное плавание в американском штате Кентукки. Они оторвались от буксира и заблокировали все судоходство на реке Огайо. Одна из них перевозила метанол. Этот токсичный спирт используют в качестве растворителя. Как раз это судно сейчас тонет. На борту может случиться короткое замыкание, баржа рискует взлететь на воздух.

Жители в панике. Если 1,5 тысячи тонн метанола попадут в воду, это может обернуться для США очередной экологической катастрофой.