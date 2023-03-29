Ядерные комплексы «Ярс» задействовали в масштабных учениях Минобороны РФ

Фото, видео: www.globallookpress.com / MOD Russia; 5-tv.ru

В военном ведомстве отметили, что ни одна система ПВО не может помешать работе этой баллистической ракеты.

Масштабные учения с участием ядерных комплексов «Ярс» проводят российские ракетные войска стратегического назначения. Как сообщили в Минобороны, маневры проходят в трех регионах страны, в них принимают участие более трех тысяч человек и около 300 единиц техники.

Межконтинентальная баллистическая ракета «Ярс» — это оружие, которое способно поразить цель в любой части земного шара. Его дальность — 12 тысяч километров, а общая взрывная мощность эквивалентна миллиону тонн. Как подчеркивают в Минобороны, ни одна из существующих систем ПВО не способна помешать российским военным выполнить поставленную задачу.