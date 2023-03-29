Пентагон начал подготовку к войне в космосе с Россией и Китаем
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Фото, видео: Reuters / Reuters Photographer; 5-tv.ru
Стоит отметить, что в данный момент космические технологии США уступают российским и китайским.
Пентагон готовится к космической войне с Россией и Китаем. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal. Белый дом планирует потратить 30 миллиардов долларов на Космические силы США. Средства пойдут на тренажеры и другое специальное оборудование для подготовки военных к возможному конфликту.
Особое внимание будет уделено навыкам запуска ракет и спутников, так как это может дать большое преимущество в борьбе. Также модернизируют космические технологии, которые сейчас уступают российским и китайским.