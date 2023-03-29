Молодым у нас дорога: в МХТ вручили первую Премию Художественного театра

Фото, видео: Карпухин Сергей / ТАСС; 5-tv.ru

Награду могут получить выдающиеся культурные деятели до 35 лет.

В юбилейный год в МХТ им. Чехова учредили новую премию, направленную на поддержку молодых деятелей искусств до 35 лет. Церемония награждения прошла 27 марта во Всемирный день театра в Москве.

Со дня основания драматический театр славится своим новаторством и художественными экспериментами. И сейчас руководитель Константин Хабенский решил не отставать и привнести новшество, зародив еще одну традицию. Это первая премия, которой награждают молодые таланты, и не просто среди артистов, служащих МХТ им. Чехова, а среди деятелей культуры и искусства из разных сфер: театра, кино, балета, оперы, литературы.

«Мы в том числе помогаем себе увидеть картину того, что происходит в нашей стране на сегодняшний день», — поделился Хабенский.

Столь значимое культурное мероприятие посетили и редко выходящие в свет артисты. Актриса Светлана Ходченкова блистала в элегантном облегающем черном платье с вызывающим разрезом. Александр Петров появился на красной дорожке в гордом одиночестве, без своей возлюбленной Стаси Милославской. А Анна Михалкова пришла поддержать свою киношную дочь, молодую актрису Елизавету Ищенко, с которой сыграла в сериале «Алиса не может ждать».

В состав жюри, оценивших номинантов премии, вошли выдающиеся культурные деятели: Федор Бондарчук, Светлана Захарова, Борис Андрианов, Константин Хабенский, Евгений Водолазкин и другие.

Лауреаты премии получили дипломы и статуэтки в виде уменьшенной копии горельефа «Пловец» скульптура А. С. Голубкиной, стоящего на фасаде МХТ им. Чехова. Бушующие волны фигуры символизируют трудности, с которыми приходится сталкиваться молодым людям при достижении предметов своих желаний. И только любовь к своей профессии и сила воли помогают им справиться со всеми неурядицами. Целеустремленность и талант Аси Володиной отметили статуэткой за роман «Протагонист», Елизаветы Кокоревой — за ведущую партию в балете «Сильфида». В номинации «Театр» награду получила Анастасия Белова за главную роль в спектакле «Бесприданница», а Елизавета Ищенко выиграла премию в категории «Кино».

«Идея, которая была изначально, чтобы высвечивать крупным планом молодых, талантливых, дерзких. Талант — это всегда дерзкая история, мне кажется. Потому что талант не может быть среднестатистическим», — рассказал председатель оргкомитета Премии Вадим Верник.

Молодым — дорога, старикам — почет. Константин Хабенский добавил еще вневозрастую номинацию «No comments», в которой, по словам художественного руководителя театра, могут победить люди, не нуждающиеся в представлении публике. В этом году награда досталась народному артисту РСФСР, 89-летнему актеру Станиславу Любшину, сыгравшему в таких советских кинокартинах как «Застава Ильича», «Щит и меч», «Пять вечеров», «Черный монах»

«В следующем году необязательно, что выиграет человек, связанный с культурой. Возможно, это будут люди, связанные со спортом, с медициной, с наукой и так далее. Просто люди нашей страны», — отметил Хабенский.

А МХТ им. Чехова продолжает праздновать свое 125-летие. В честь юбилея на ближайший год запланированы торжественные мероприятия и премьеры, большая часть который пройдет в октябре.

Ранее 5-tv.ru писал, как прошла первая премьера пьесы «Дядя Ваня» в рамках юбилейной программы, приуроченной к 125-летию театра.