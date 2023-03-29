Сотни верующих прибыли к Киево-Печерской лавре в день завершения ультиматума

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У монастыря оказались люди разных возрастов: от молодежи до пенсионеров.

Множество верующих пришли с молитвами к Киево-Печерской лавре, когда наступил последний день ультиматума монахам со стороны украинского руководства. Священнослужители в скором времени обязаны покинуть монастырь, иначе прибудут боевики для урегулирования ситуации.

Как стало известно 5-tv.ru, у храма собралось примерно 200 верующих. Пришли люди разных возрастов: от совсем молодых до пенсионеров. У монастыря занят каждый сантиметр, зайти в само здание практически нереально. Известно, что в атмосфере не чувствуется агрессии и негатива.

Еще 10 марта на сайте лавры появилось предупреждение, что монахи обязаны уйти из монастыря до 29 марта 2023 года. Оно было с подписью исполняющего обязанности гендиректора национального заповедника «Киево-Печерская лавра» Александра Рудника.

Такое условие было выдвинуто после того, как осенью 2022 года сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) нашли пророссийскую литературу в ходе обысков на территории Киево-Печерской лавры в Киеве. В обнаруженных материалах была поддержка «русского мира». После этого появилась информация, что Свято-Успенскую Киево-Печерскую лавру определили как монастырь в составе ПЦУ.

Однако 21 марта министерство культуры Украины сообщило о закрытии части территории лавры из-за вскрытых нарушений. Помимо этого, правительство страны поставило служителям храма ультиматум, который обязывает их покинуть монастырь. В противном случае киевский режим навлек бы силовиков для урегулирования этого вопроса.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что киевский режим усиливает давление на церковь.