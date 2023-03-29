Михаил Пореченков заявил о необходимости артистам РФ обозначать свою позицию по СВО

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Актер давно публично определился с собственной позицией и советует коллегам последовать его примеру.

Российские артисты должны четко обозначать свою позицию касаемо специальной военной операции по защите Донбасса. Такое мнение выразил Народный артист РФ, актер Михаил Пореченков.

«Артистам в России придется определяться, в каком ты окопе», — цитирует Пореченкова aif.ru.

По мнению актера, «отсидеться» никому не получится. Долгое молчание на фоне происходящих в стране и мире событий также вызывает подозрения к медийным персонам, поэтому любому популярному артисту нужно честно высказаться. При этом у самого Михаила Пореченкова позиция одна, менять ее актер не собирается.

«Позиция эта очень простая — помогать нашим», — сообщил артист.

Пореченков неоднократно отправлял гуманитарную помощь в Донбасс и лично туда для этого ездил вместе с единомышленниками. Такими вещами, заявил актер, обязательно нужно делиться и вдохновлять ими сообщников.

Ранее 5-tv.ru писал, что Михаил Пореченков призвал не спрашивать артистов о политике.