Совершенно не секретно: Татьяна Буланова доверила помощнице самое сокровенное

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

Знаменитость не сомневается — ни сор, ни ценные вещи женщина из избы не вынесет.

Российская поп-певица Татьяна Буланова доверила своей помощнице по дому Наташе самые сокровенные тайны. Нет секретов у звезды от нее даже по финансовой части — ни сор, ни ценные вещи она точно не вынесет из избы, уверена знаменитость.

Печальный опыт звездных коллег Татьяна тоже не принимает на свой счет — у нее, не сомневается она, точно не случится так, как, к примеру, у актрисы Татьяны Фатеевой, оставшейся без денег, личных вещей и даже продуктов благодаря сиделке. Своим мнением исполнительница хита «Ясный мой свет» поделилась в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru.

Она пояснила, что Наташа в ее доме живет целых 14 лет. Тогда женщину приняли на работу в качестве няни — дети с того момента выросли, но она по-прежнему остается самым незаменимым человеком в доме. И за советом, и за помощью певица в первую очередь бежит к Наташе.

«Она очень умная, с высшим техническим образованием, в отличие от меня. Я часто обращаюсь к ней за каким-то советом. Квартплату я только через нее плачу — она знает, как это делать через электронные ресурсы. Я же не очень понимаю. Она мне очень помогает! Очень-очень! Особенно с того момента, как мама ушла из жизни», — разоткровенничалась с журналистами Татьяна Буланова в кулуарах юбилейного концерта композитора Олега Иванова.

По словам артистки, уровень доверия к помощнице у нее настолько высок, что та даже знает пин-коды от банковских карт Татьяны.

«Я доверяю, как себе, она знает все пин-коды от карточек, у нее ключи есть мои», — добавила певица.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как домработница обокрала советскую актрису Наталью Фатееву.