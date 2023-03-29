Фестиваль «Алина» пройдет 8 апреля на базе Академии «Небесная грация»

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Праздник художественной гимнастики в Сочи традиционно соберет на одной площадке юных звездочек и именитых спортсменок.

Фестиваль художественной гимнастики «Алина» пройдет 8 апреля в Сочи. Об этом сообщает Telegram-канал Академии «Небесная грация» Алины Кабаевой.

«Алина» — крупнейший благотворительный фестиваль художественной гимнастики, который с 2009 года собирает на одной площадке юных звездочек и именитых спортсменок.

Тематика у фестиваля каждый раз новая. Например, в прошлом году мероприятие было посвящено Великой Отечественной войне. В нем участвовали ведущие российские спортсменки — сестры Арина и Дина Аверины и Лала Крамаренко.

В этом году фестиваль «Алина» пройдет в новом мультифункциональном центре художественной гимнастики «Небесная грация». Над организацией праздника работает целая команда профессиональных хореографов: Ирина Зеновка, Наталья Белугина, Елена Афанасьева, Екатерина Сиротина, Эльдар Сайфутдинов, Сания Глызина, Екатерина Байбородина, а также хореограф-постановщик школы-студии TODES Андрей Брыканов. Режиссером фестиваля выступит Вячеслав Кулаев.

Зрителям праздника обещают волшебное шоу и множество сюрпризов. Традиционно Благотворительный фонд Алины Кабаевой берет на себя все расходы по участию в фестивале юных спортсменок, включая проезд, проживание в гостиницах, питание, подготовку с хореографами и костюмы для выступлений.

Более чем за десять лет в фестивале приняли участие ныне знаменитые и ведущие мировые спортсменки. В их числе Лала Крамаренко, сестры Аверины, Дарья Трубникова, Александра Солдатова и многие другие.

В 2022 году фестиваль «Алина» проходил в Москве и собрал участниц из 15 регионов России, в том числе из Донецкой народной республики, а также спортсменок из Беларуси, Азербайджана и Казахстана.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что у Академии художественной гимнастики «Небесная грация» Алины Кабаевой появился официальный Telegram-канал.