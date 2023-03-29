Легковушка не вписалась в поворот и сбила женщину на тротуаре в Петербурге

Фото, видео: www.globallookpress.com / Elena Mayorova; 5-tv.ru

В городе в целом выросло число аварий. Жителей предупреждают об ухудшении погодных условий, что также влияет на ситуацию на дорогах.

Тех, кто не может обойтись без поездок, просят быть предельно внимательными. Из-за непогоды в Северной столице резко возросло количество аварий. Так, в центре города легковушка не вписалась в поворот, вылетела на тротуар и сбила женщину. Пострадавшая выжила, но с тяжелыми травмами ее увезли на скорой.

Что касается автомобиля, то он остановился, только когда врезался в стену дома. От удара передний бампер полностью смяло. За рулем легковушки находилась девушка, она также получила травмы.