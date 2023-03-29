Мощный циклон в Петербурге привел к задержке нескольких авиарейсов

Фото, видео: ТАСС / Мейер Анна; 5-tv.ru

Из-за сильного снегопада сотни пассажиров не могут улететь как в другие города России, так и за границу.

Сотни пассажиров застряли в аэропорту Петербурга. Несколько рейсов выбились из графика из-за мощного циклона, в том числе два международных — в Анталью и Белград. Город на Неве сильно замело, на улицах снова выросли сугробы. На расчистку взлетно-посадочных полос в Пулково брошена вся снегоуборочная техника.

Больше всего не повезло пассажирам рейса в Махачкалу. Они провели в ожидании не менее девяти часов, причем уже успели сесть в самолет. Но потом людей попросили покинуть борт.

«Четыре часа сидели в самолете, потом сидели здесь и час стояли в автобусе. Потом прошли регистрацию и снова оказались здесь», — рассказала пассажирка Ольга.

Снегопад осложнил трафик не только в небе. В городе объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Водителей просят по возможности не садиться за руль.