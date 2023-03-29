Один из крупнейших в мире поставщиков прекратит экспорт зерна из России

РБК: один из крупнейших в мире поставщиков Cargill прекратит экспорт зерна из России

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

Компания Cargill официально уведомила российский минсельхоз об отказе экспортировать российскую продукцию в следующем году.

Один из крупнейших мировых поставщиков сельхозпродукции Cargill прекратит экспорт зерна из России. Об этом сообщает РБК.

Уточняется, что российская дочка американской компании прекратит экспортировать зерно в следующем сельскохозяйственном году, который начнется 1 июля и продлится до 30 июня 2024 года. Об этом трейдер официально уведомил накануне замминистра сельского хозяйства Оксану Лут.

При этом в Сargill пообещали, что запланированные на этот сезон отгрузки будут выполнены в полном объеме.

О продлении «зерновой сделки» на 60 дней вместо 120, как прежде, 14 марта сообщил замглавы МИД России Александр Грушко. Так называемая «зерновая сделка» между Россией, Украиной, Турцией и ООН была заключена в июле 2022 года. В ноябре ее продлили на 120 дней, до 18 марта 2023 года. После этого в ООН и в Киеве настаивали на пролонгации соглашения так же на 120 дней, однако российская сторона сочла целесообразным продлить сделку на 60 дней, поскольку та часть договора, которая касается российского сельхозэкспорта и удобрений, не выполняется.

Позднее президент РФ Владимир Путин на Второй международной парламентской конференции «Россия — Африка» заявил, что вопрос о дальнейшем участии России в зерновой сделке будет решаться в зависимости от того, как будут исполнены нынешние договоренности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава Минобороны РФ Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с турецким коллегой Хулуси Акаром о результатах так называемой «зерновой сделки».