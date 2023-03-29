«Я тащусь»: Буланова выделила комнату для хранения тысячи пар своих туфель

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

Артистка призналась, что питает слабость к красивой обуви. Есть у нее и хрустальная.

Певица Татьяна Буланова призналась, что хранит в своем гардеробе не менее тысячи пар туфель. Для их хранения в доме знаменитости выделена отдельная комната.

«Больше тысячи пар. У меня в доме специальная комната для них, гардеробная. Они стоят на отдельных полках, в коробочках, чтобы я знала, что где лежит», — рассказала певица в Кремлевском Дворце, где состоялся юбилейный концерт «Песня, моя песня!» композитора и исполнителя Олега Иванова.

Она добавила, что в этой коллекции особое место занимает необыкновенная пара, сделанная на заказ — это так называемые туфельки Золушки. Как и у сказочной героини на них много хрусталя, да и размер — соответствующий, 35-й.

«Они реально все в хрустале, я уж не помню, сколько они стоили — их там 300 пар всего в мире и у каждой свой номер, они реально эксклюзивные», — подчеркнула певица.

При этом отметила, что не относит себя к категории шопоголиков. К одежде она давно остыла, но обувь — именно та часть гардероба, к которой Татьяна по-прежнему питает слабость.

«Я не хвастаюсь, я тащусь от красоты обуви: форма каблука, форма носка, материалы, из которых сделана», — откровенничает артистка.

По ее словам, несмотря на такое многообразие пар, продавать она их не собирается. Во-первых, звезда не готова распрощаться с такой красотой, во-вторых — вряд ли кому-то впору будут ее миниатюрные туфельки, полагает она.

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