Лавров: контакты между Россией и США по ДСНВ не ведутся

Глава МИД РФ Лавров заявил, что между Россией и США нет диалога по ДСНВ

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РФ приостановила участие в соглашении с 1 марта, Штаты в ответ призвали сторону пересмотреть свое решение.

Россия не ведет никаких переговоров с США насчет договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом накануне, 28 января, заявил глава российского МИД Сергей Лавров в беседе с ТАСС.

«Никаких контактов по договору о стратегических наступательных вооружениях с американцами не ведется», — цитирует агентство руководителя дипведомства.

Как известно, договор о мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений был подписан между США и РФ 8 апреля 2010 года в Праге. Он заменил ранее существовавшие документы, регламентировавшие данную сферу правоотношений. Два года назад, в феврале, президенты РФ Владимир Путин и лидер США Джо Байден продлили соглашение еще на пять лет во время личной встречи. А 21 февраля президент России во время послания Федеральному собранию заявил о приостановке участия в ДСНВ, 1 марта был подписан и соответствующий закон. В Соединенных Штатах в ответ призвали вернуться к исполнению обязательств по соглашению.

Владимир Путин при этом не исключил возможность продолжения сотрудничества в части данного договора. Однако для этого, по его словам, российская сторона должна понять, как в ДСНВ будут учитываться арсеналы не только США, но и других ядерных держав НАТО.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, насколько правомерны претензии США к России из-за выхода из ДСНВ.