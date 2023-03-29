Создатель сериала «Секретные материалы» Картер анонсировал продолжение

Фото: Кадр из сериала «Секретные материалы»

Сериал о работе и личной жизни агентов ФБР выходил с 1993 по 2001 годы и стал одним из самых популярных.

Крис Картер — создатель сериала «Секретные материалы» — первая серия которого вышла в 1993 году, заявил о возможном перезапуске проекта. Об этом сообщил Bloody disgusting. Деталей раскрывать он не стал, но уже известно — в нем будет инклюзивный актерский состав.

Режиссером продолжения сериала станет Райан Куглер. Сотрудники телеканала Fox — именно там выходил сериал — информацию пока не подтвердили. Куглер также ничего не сообщал.

Оригинальный сериал «Секретные материалы» выходил с 1993 по 2001 год и стал одним из самых популярных телесериалов своего времени. Он повествовал о работе и личной жизни двух агентов ФБР — Фоксе Малдере и Дане Скалли. В 2016-м сериал имел продолжение — десятый сезон, а через два года зрители увидели 11-й.

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